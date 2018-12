Test de l'Asus ZenBook Pro 15 : deux écrans tactiles pour une plus grande ergonomie ?

Design et qualité de fabrication



Le démarrage et la prise en main

L'écran



Sur un modèle aussi haut de gamme, nous aurions préféré avoir des bords d'écran plus fins

Le ScreenPad



Les performances



Les composants de l'ordinateur sont bien organisés

L'autonomie

Conclusion

Le modèlereprésente le haut de gamme chez le constructeur et donc ce qu'il sait faire de mieux en matière de design et d'intégration. Ce PC a été présenté lors du salon du Computex en juin 2018. Au déballage de la boîte,. En témoignent les liserés dorés qui entourent la machine fermée. Le logo du fabricant profite également d'une belle mise en valeur. Pour le reste, on a droit à un revêtement aluminium avec une légère texture sur l'arrière de l'écran. Attention, les traces de doigts y restent.La partie basse repose sur 4 patins en caoutchouc afin d'assurer une stabilité à toutes épreuves. Sous l'ordinateur, on peut distinguer de petits trous pour les haut-parleurs (signés Harman Kardon) proposant un son stéréo et donc aucune grille apparente à côté du clavier comme c'est presque toujours le cas sur les ordinateurs portables. On apprécie cette organisation. Le profil avant de l'ordinateur est légèrement biseauté en son centre pour aider à l'ouverture de l'écran. On peut y voir aussi une petite LED pour indiquer que l'ordinateur est allumé (en veille) et une autre pour signaler une charge à réaliser, le cas échéant.On peut utiliser une seule main pour ouvrir l'ordinateur sans risquer le basculement si on n'est pas trop pressé. Sinon, privilégiez une ouverture à deux mains. Il s'ouvre avec un angle maximal de 150 degrés environ.L'ordinateur Asus ZenBook Pro 15 UX580 mesure 36,5 cm de large pour 24,1 cm de profondeur et 1,89 cm d'épaisseur. Sur la balance, il fait un peu moins de 2 Kg (1880 grammes).En ouvrant l'ordinateur, on découvre un clavier avec des touches de type chiclet. Elles sont bien organisées, suffisamment grandes pour permettre une frappe rapide sur un logiciel de traitement de texte et assez espacées pour limiter les erreurs. Le clavier est rétro éclairé ce qui est toujours une bonne chose et un minimum pour un modèle haut de gamme.ce qui est aussi une. Par contre, onne rendant pas facile son utilisation au début.Dans le coin inférieur droit du clavier, on distingue un léger renfoncement. Il s'agit du. Il est très efficace et répond assez rapidement pour qu'on décide de mettre en place cette solution d'authentification. On apprécie. Le tour du clavier profite du même revêtement que le dos de l'écran avec une très légère texture type aluminium brossé. L'effet est assez agréable à l'œil.. Il s'agit d'une. Elle permet notamment d'afficher des applications comme un lecteur audio, une calculatrice, un pavé numérique, un lecteur vidéo et des outils pour les logiciels bureautiques Office de Microsoft. Nous y reviendrons dans un chapitre plus bas.En faisant le tour de l'appareil, on remarque les connectiques du profil droit : une prise casque/microphone, un lecteur de cartes mémoires micro SD, deux ports USB 3.1 Type A. De l'autre côté, il y a deux ports USB 3.1 Type C, une sortie HDMI et le connecteur d'alimentation. A noter l'absence d'un trou antivol Kensington. Dommage surtout que l'ordinateur coûte un certain prix et qu'on n'a pas vraiment envie de le voir partir sous le bras d'un inconnu.L'ordinateur portable Asus ZenBook Pro 15 UX580 est animé par le système d'exploitation. Comme la quasi-totalité des constructeurs, Asus y a installé quelques logiciels afin d'optimiser l'usage du PC. Le programme Asus Battery Health Charging, aussi présent sur d'autres PC du fabricant permet de définir l'état de charge à un certain pourcentage, afin de limiter les risques de surchauffe ou de gonflement de la batterie, ce qui pourrait réduire sa durée de vie.Il y a aussi une version d'essai de Microsoft Office ainsi que de l'utilitaire de sécurité McAfee LiveSafe. En outre, WPS Office est également présent pour réaliser des travaux bureautiques, WhatsApp et Skype font aussi partie des outils déjà installés. Le programme Asus ZenAnywhere permet de synchroniser des données sur le Cloud entre plusieurs appareils.. On peut donc utiliser la reconnaissance faciale ou le lecteur d'empreinte pour accéder au système et donc aux données.L'ordinateur portable Asus ZenBook Pro 15 UX580 est doté d'un écran de 15,6 pouces. Il est entouré par des bords assez épais par rapport à certains modèles. En effet, il faut compter un demi-centimètre sur les côtés et un peu plus au-dessus et en-dessous. Une plus grande finesse aurait été apprécié.L'écran est tactile et supporte jusqu'à 10 points de contact. Il affiche une définition jusqu'à 3840x2160 pixels selon les versions choisies et. Il est donc un bon support pour se laisser aller aux applications multimédia -ce pour quoi il est fait. La colorimétrie est très bonne et la dalle est certifiée correspondante à la norme colorimétrique Pantone. Le Delta E de l'écran est inférieur à 2 ce qui est confirmé et bon. Notez qu'Asus propose un mode pour limiter l'émission de lumière bleue afin d'apporter un confort visuel supplémentaire.L'écran du ZenBook Pro 15 UX580 est brillant ce qui fait qu'il reflète la moindre source de lumière placée devant lui. On peut cependant travailler dessus même en plein soleil grâce à une luminosité importante et un rétro éclairage de qualité. Les angles de vision sont assez larges pour que votre voisin de train puisse regarder le film en même temps que vous. Si vous préférez rester plus discret, il faudra vous équiper d'un filtre adéquat.Juste sous l'écran, il y a une webcam qui propose des images d'une bien piètre qualité au regard des autres prestations offertes par cet ordinateur. Il n'est malheureusement pas le seul à faire l'impasse sur ce composant et c'est bien dommage.. Il s'agit d'un écran tactile couleur ayant une diagonale de 5,5 pouces, il affiche une définition Full HD de 1920x1080 pixels et peut servir de trois façons :La première est la plus classique : comme sur n'importe quel ordinateur portable du marché,. Dans ce cas, cet élément répond présent et offre une bonne précision ainsi que des clics agréables.La seconde utilisation est. En effet, après une pression sur la touche F6, il est possible de décider d'afficher les icones et les fenêtres des logiciels sur le ScreenPad. On parle alors d'écran secondaire qui peut servir pour y loger des fenêtres d'applications afin d'optimiser l'affichage sur l'écran principal. Vous pouvez y afficher un texte de référence ou y faire lire une série ou une vidéo, par exemple.Enfin, la troisième utilisation que l'on peut faire de ce ScreenPad esten faisant descendre la barre située dans la partie supérieure de l'écran. Cette dernière ne se laisse d'ailleurs pas avoir à tous les coups et il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. Apparaissent alors des icones d'applications que l'on peut exécuter directement sur le ScreenPad sans gêner l'affichage sur l'écran principal.On a ainsi droit à un lecteur audio, un calendrier (qui est synchronisé avec l'application Calendrier de Microsoft), la calculatrice et un lanceur d'applications. Notez qu'il est possible de gérer la luminosité du pavé et d'afficher ou non le fond d'écran. Il est aussi possible de personnaliser la barre d'outils en y intégrant des applications choisies. Une plateforme de téléchargement d'applications spécifiques est également disponibles directement en ligne.Le lanceur d'applications affiche une liste d'applications sélectionnées installées sur l'ordinateur. Si vous avez choisi d'afficher beaucoup d'applications, l'affichage peut être un peu long. S'ouvrent alors sur le ScreenPad des outils correspondants à l'application choisie. Pour le moment, seules les logiciels Word, Excel et PowerPoint y proposent des options de mise en forme. C'est assez pratique. Mais pour que le ScreenPad présente un réel intérêt, il faut que d'autres applications soient compatibles et sachent l'utiliser à bon escient. Asus a récemment lancé un programme de développement d'applications dans ce sens. Reste à savoir si les développeurs vont y adhérer.Le modèle de ZenBook Pro 15 UX580 que nous avons pu tester est équipé d'un. Il dispose également d'une. Un circuit graphique Intel UHD Graphics 630 peut aussi prendre le relais et s'occuper des tâches les moins gourmandes en ressources graphiques.On peut compter sur un espace de stockage d'une capacité dece qui permet d'avoir d'excellentes performances en termes de temps d'accès et donc de chargement des applications installées ou des documents enregistrés.Le démarrage est particulièrement rapide et la sortie de veille est instantanée.. Avec une telle configuration,. En effet, l'association Core i9 avec une GeForce 1050 Ti donne d'excellents résultats pour le montage vidéo, le traitement des photos ou la création musicale.Cette configuration sera moins performante sur les jeux vidéo qu'un PC embarquant un Core i7 avec une GeForce 1060 qui sait donner un maximum de détails et une meilleure fréquence d'images par seconde.Sous PCMark 8, l'ordinateur obtient un score de 4458 points. Avec l'utilitaire de performances Cinebench R15, on obtient le score de 1154 pour la partie processeur et 112 fps pour la partie OpenGL. Avec Geekbench, le PC propose un score de 5085 en mode single et de 21590 en mode multi. Sous Fortnite d'Epic Games, le PC atteint les 30 images par seconde avec les détails élevés... La GeForce 1050 Ti n'est clairement pas taillée pour le gaming 4K !A l'usage, l'ordinateur chauffe raisonnablement, ce qui autorise des sessions gaming (sur des jeux peu gourmands) sans trop de désagréments.Le bloc d'alimentation livré avec l'Asus ZenBook Pro 15 UX580 est assez imposant. Il fait environ 15 cm de long pour 7 cm de large. Avec la batterie totalement chargée,. Avec le pavé tactile activé affichant une image fond d'écran, l'autonomie baisse à 4 heures 10 min environ.En mode jeu, après 30 minutes sur Fortnite, la perte de charge était de 40% environ. Après 7 heures de veille, il perd 6 % de sa charge. Il faut environ une heure de charge, pour récupérer 66% de batterie.L'ordinateur portable Asus ZenBook Pro 15 UX580 a de quoi séduire. Tout d'abord, son design est particulièrement soigné, nous l'avons trouvé ergonomique grâce à un écran/pavé tactile innovant et de très bonne qualité, assorti d'un clavier à toutes épreuves. Il offre d'excellentes performances pour le multimédia surtout, et le montage vidéo/photo ne lui poseront aucun problème. Complet, pouvant se plier à tous les usages modernes et à venir, on ne peut que regretter le manque d'exploitation (pour le moment) du ScreenPad. Evidemment notre configuration de test n'est pas donnée (2799 €), mais les versions en Full HD et core i5 sont plus abordables, tout maintenant l'excellente qualité de fabrication.