Un document Intel confirme l'arrivée du socket LGA1700 pour les processeurs Alder Lake

La chose a tout de la mauvaise blague, mais les rumeurs avaient toutefois raison et Intel a confirmé la venue prochaine d'un nouveau socket pour ses processeurs. Souvenez-vous, au second trimestre de cette année, Intel lançait le socket LGA 1200 en remplacement du LGA 1151. Il a été introduit avec la 10e génération de processeurs dits desktop, les Comet Lake-S, mais il ne devrait donc pas rester dans les mémoires avec une durée de vie de quelques années tout au plus.