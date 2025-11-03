On n'a pas peur du gigantisme du côté de Xiaomi. C'est ce que nous apprend le leaker Digital Chat Station, dans un message posté sur le réseau social Weibo. Dans ce dernier, il explique en effet que Xiaomi travaille à l'intégration prochaine d'une batterie de 9 000 mAh !

Ce serait là tout simplement une des plus grosses batteries disponibles sur le marché. Elle serait d'autant plus impressionnante qu'elle aurait en plus droit à une recharge rapide de 100W.