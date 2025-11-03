Le géant chinois des smartphones prépare une batterie d'une capacité monstrueuse. De quoi changer les habitudes dans la recharge des téléphones ?
S'il y a bien un domaine où les appareils de Xiaomi ont une certaine image de marque, c'est l'autonomie au sommet de nombre de ses smartphones. Le dernier Xiaomi 17 Pro Max a ainsi intégré une batterie monstrueuse de 7 500 mAh, qui en fait un appareil avec une meilleure autonomie encore que l'iPhone 17 Pro Max. Mais il y aurait encore mieux en préparation chez le constructeur chinois.
Un smartphone avec une batterie de 9000 mAh est en préparation
On n'a pas peur du gigantisme du côté de Xiaomi. C'est ce que nous apprend le leaker Digital Chat Station, dans un message posté sur le réseau social Weibo. Dans ce dernier, il explique en effet que Xiaomi travaille à l'intégration prochaine d'une batterie de 9 000 mAh !
Ce serait là tout simplement une des plus grosses batteries disponibles sur le marché. Elle serait d'autant plus impressionnante qu'elle aurait en plus droit à une recharge rapide de 100W.
Un prototype avec une batterie à 10 000 mAh déjà en préparation
On ne sait pas encore exactement quel appareil aura le droit à cet élément de haute valeur. Certaines rumeurs du côté de la Chine indiquent que l'heureux élu pourrait être le Redmi Turbo 5. Mais les précédentes rumeurs se rejoignaient plutôt pour parler, pour ce modèle, d'une batterie de 7 500 mAh.
À noter, ce qui montre l'intérêt de Redmi dans ce domaine, que le géant chinois veut avancer encore au-delà, et travaillerait déjà sur un prototype intégrant cette fois une batterie de 10 000 mAh. Une innovation exceptionnelle, dont, malheureusement, on peut douter qu'elle ne soit commercialisée en dehors de la Chine à cette heure. Il est en effet malheureusement assez commun que les smartphones à très grosses batteries produits dans ce pays voient celles-ci réduites quand elles proposent des modèles en Europe ou d'autres marchés.