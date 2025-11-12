À l’heure où nos smartphones concentrent toujours plus de fonctions, l’autonomie reste le nerf de la guerre. Une application mal optimisée peut suffire à plomber la batterie en quelques heures, au grand dam des utilisateurs. Face à ce constat, Google a décidé d'agir, en encourageant des applications plus sobres en énergie.
Parce que Google estime (à juste titre) qu'une expérience utilisateur réussie repose avant tout sur des performances techniques solides, le géant américain s'engage à accompagner les développeurs dans la création d’applications stables, réactives, efficaces et sobres, conçues pour séduire les utilisateurs dès la première utilisation.
Google déclare la guerre aux application énergivores
A ce titre, dans un billet de blog, le géant américain indique que la consommation énergétique est aujourd’hui un critère essentiel pour le public, qui ne tolère plus les applis gourmandes en batterie.
« Conscients de cet enjeu, nous franchissons ensemble une nouvelle étape : offrir aux développeurs les outils et les bonnes pratiques nécessaires pour concevoir des applications plus économes en énergie, sans compromis sur la fluidité ni sur la performance » annonce Google.
Concrètement, Google a défini un seuil de tolérance pour les comportements indésirables liés à l’usage excessif des « wake locks », soit ces mécanismes qui maintiennent un appareil actif même lorsqu’il devrait se mettre en veille.
Des applications qui pourraient permettre de la visibilité dans le Play Store
À partir du 1er mars 2026, les applications qui ne respectent pas ce seuil de qualité pourraient être retirées des emplacements de mise en avant sur la plateforme, comme les sections de recommandations.
Dans certains cas, un avertissement visible sera également ajouté directement sur la fiche, informant clairement les utilisateurs que l’application est susceptible d’entraîner une consommation excessive de batterie.
Une mesure qui s’inscrit dans la volonté de favoriser des apps plus respectueuses de l’autonomie des appareils, tout en incitant les développeurs à adopter de meilleures pratiques énergétiques.
Google précise avoir oeuvré en étroite collaboration avec Samsung, en s’appuyant sur l’expertise du constructeur coréen en matière d’expérience utilisateur et de consommation énergétique.
Un partenariat qui a permis de croiser les données issues du terrain (notamment celles collectées sur les appareils Samsung bien sûr) avec les informations de la plateforme Android, afin de proposer un indicateur aussi précis que possible, et représentatif des usages réels.