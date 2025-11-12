« Conscients de cet enjeu, nous franchissons ensemble une nouvelle étape : offrir aux développeurs les outils et les bonnes pratiques nécessaires pour concevoir des applications plus économes en énergie, sans compromis sur la fluidité ni sur la performance » annonce Google.

Concrètement, Google a défini un seuil de tolérance pour les comportements indésirables liés à l’usage excessif des « wake locks », soit ces mécanismes qui maintiennent un appareil actif même lorsqu’il devrait se mettre en veille.