Android Authority a fait une découverte intéressante dans le code de la version beta 25.44.03.824313610 de Google Maps. Le média a en effet pu observer l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité du nom de « Power saving mode », soit « mode économie d'énergie ». Plusieurs lignes de code ont ensuite décrit le mode de fonctionnement de cette nouveauté.

« Pour économiser la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant que vous conduisez. Seules les informations essentielles, telles que les prochains virages, s'afficheront » indique ainsi l'une de ces lignes. Le même média a même pu trouver des images qui servent à illustrer à quoi l'écran pourrait ressembler une fois le mode économie d'énergie activé.