Google Maps va essayer de faire moins mal à votre batterie à l'avenir. De quoi pouvoir moins vous inquiéter quand vous l'utilisez pour votre navigation.
L'application Google Maps trône bien au sommet des applications de navigation, bien au-dessus de toutes les autres alternatives. Malheureusement, cette app, qui pourtant a tendance à être constamment améliorée par le géant américain, est aussi connue pour dévorer assez facilement l'autonomie du smartphone. De quoi pousser finalement Google à réfléchir à des solutions, dont l'une devrait prochainement nous être proposée.
Une nouvelle fonctionnalité destinée à sauvegarder l'autonomie du smartphone
Android Authority a fait une découverte intéressante dans le code de la version beta 25.44.03.824313610 de Google Maps. Le média a en effet pu observer l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité du nom de « Power saving mode », soit « mode économie d'énergie ». Plusieurs lignes de code ont ensuite décrit le mode de fonctionnement de cette nouveauté.
« Pour économiser la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant que vous conduisez. Seules les informations essentielles, telles que les prochains virages, s'afficheront » indique ainsi l'une de ces lignes. Le même média a même pu trouver des images qui servent à illustrer à quoi l'écran pourrait ressembler une fois le mode économie d'énergie activé.
Dites bonjours à l'écran monochrome
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les économies en énergie passeront, sans surprise, par un écran épuré, particulièrement minimaliste. L'écran passera en noir et blanc, et éliminera presque toutes les informations superflues, afin de ne plus laisser apparaître que le chemin que vous devez suivre pour vous rendre à votre destination.
Petite particularité intéressante, cette fonctionnalité ne pourra être utilisée qu'avec un smartphone mis en mode portrait, et ne pourra donc pas être accessible si le téléphone est utilisé en mode paysage. Mais malgré ces petits « défauts », on ne doute pas que de nombreux utilisateurs de l'application accueilleront avec plaisir une fonction qui permet de ne pas vider la batterie.