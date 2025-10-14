Saviez-vous que Google Maps pouvait vous être utile, et ce, même en mode hors ligne ? Voici 5 fonctionnalités à découvrir d'urgence.
Indétrônable depuis bien des années, l'app Google Maps enchaîne les innovations : les équipes chargées de son développement ont récemment testé une intégration poussée de Gemini pour permettre aux utilisateurs de chatter avec le service, mis au point une option Live Updates et activé le Bluetooth pour faciliter la navigation dans les tunnels. Mais Google Maps cache bien d'autres options utiles, notamment en mode hors ligne. Découvrons-les ensemble !
1. Créez des listes personnalisées
Vous partez en voyage ? Préparez vos visites en épinglant des lieux clés à retrouver en mode hors ligne (restaurants, hôtels, points d'intérêts, offices de tourisme, etc.). Ouvrez Google Maps, cliquez en bas de l'écran sur l'icône en forme de signet puis appuyez sur le bouton « Nouvelle liste ». Nommez votre création, indiquez s'il s'agit d'une liste publique ou privée et confirmez en cliquant sur « Enregistrer ».
Vous n'aurez plus qu'à rechercher des lieux dans Google Maps et à les insérer dans votre liste en cliquant dessus et en appuyant sur le bouton « Enregistrer », disponible dans le menu déroulant qui apparaît à l'écran.
2. Téléchargez vos cartes sur plusieurs appareils
Avant de partir, pensez toujours à télécharger vos cartes pour pouvoir les consulter hors ligne. Pour ce faire, cliquez sur votre photo de profil, visible en haut à droite de l'app et allez dans la section « Plans hors connexion ». Ici, appuyez sur « Sélectionner votre propre plan », déplacez l'outil sur la zone à enregistrer et cliquez sur « Télécharger ». Pensez à faire cette manip sur plusieurs appareils, afin d'éviter les mauvaises surprises.
3. Mettez régulièrement à jour vos cartes
Les cartes mises de côté pour un usage hors ligne ne sont pas toujours à jour. C'est pourquoi, il est important, avant de partir en voyage, de vous assurer que les informations dont vous disposez sont de première fraîcheur. Pour cela, rien de plus simple : repartez dans la section « Plans hors connexion » et cliquez sur les trois petits points visibles sur la droite de la carte qui vous intéresse. Cliquez sur « Mettre à jour » et le tour est joué !
4. Utilisez l'app en mode avion
Rien de pire, lorsqu'on voyage, que d'avoir une batterie à plat. Pour éviter que Google Maps n'utilise toute l'énergie de votre smartphone, pensez à activer le mode avion et laisser l'appli gérer tout en mode hors ligne. Cela vous permettra de rallonger l'autonomie de votre appareil de une à deux heures. Et ça, ça ne se refuse pas.
5. Gérez vos cartes en un clin d'œil
Enfin, une bonne gestion de vos cartes sera primordiale lors de vos déplacements. Pensez par exemple, si vous téléchargez plusieurs cartes à faire régulièrement le ménage afin de ne pas surcharger Google Maps. Vous souhaitez faire un long voyage en voiture et avez enregistré plusieurs cartes hors connexion ? Pensez à bien les nommer et surtout, veillez à ce qu'elles se chevauchent légèrement afin que la transition se fasse de façon fluide sur la route.