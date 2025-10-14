Les cartes mises de côté pour un usage hors ligne ne sont pas toujours à jour. C'est pourquoi, il est important, avant de partir en voyage, de vous assurer que les informations dont vous disposez sont de première fraîcheur. Pour cela, rien de plus simple : repartez dans la section « Plans hors connexion » et cliquez sur les trois petits points visibles sur la droite de la carte qui vous intéresse. Cliquez sur « Mettre à jour » et le tour est joué !