Si vous demeurez parmi les utilisateurs de Google Maps, alors vous connaissez probablement la frustration de manquer une sortie dans un tunnel à cause de la perte du signal GPS. Pour pallier ce problème, la firme américaine vient d'actualiser son service. En effet, Google Maps intègre dorénavant la prise en charge des balises Bluetooth installées dans de nombreux tunnels. Ces bornes, appelées « beacons », assurent une continuité de la localisation en diffusant les informations nécessaires à la navigation lorsque le signal GPS n’est plus disponible.

Grâce à cette intégration, les automobilistes peuvent conserver des indications en temps réel sans craindre de manquer une sortie ou de se tromper de direction à cause d’une perte de signal. Pour information, cette fonctionnalité est disponible sur Waze depuis déjà plusieurs années.