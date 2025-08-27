Google Maps intègre une nouvelle option basée sur les balises Bluetooth pour maintenir la navigation dans les tunnels. Cette fonctionnalité vise à pallier les défaillances du GPS dans les infrastructures souterraines où le signal satellite ne passe pas.
- Google Maps utilise désormais des balises Bluetooth dans les tunnels pour maintenir la navigation sans GPS.
- Cette fonctionnalité, réservée aux utilisateurs Android, permet de recevoir des indications en temps réel dans les tunnels.
- L'activation se fait via les paramètres de l'application, mais les utilisateurs iPhone ne peuvent pas en bénéficier.
Google Maps est sans aucun doute l'une des applications de navigation les plus utilisées et appréciées dans le monde. Alors qu'une fonctionnalité historique s'apprête à tirer sa révérence, d'autres font régulièrement leur apparition. Le géant de Mountain View planche notamment sur une nouveauté visant à faciliter la navigation des utilisateurs. Poursuivant sur sa lancée, Google vient de publier une fonctionnalité qui devrait vous sauver la mise lorsque la connexion aux satellites est interrompue.
Google Maps active le Bluetooth pour la navigation en tunnel
Si vous demeurez parmi les utilisateurs de Google Maps, alors vous connaissez probablement la frustration de manquer une sortie dans un tunnel à cause de la perte du signal GPS. Pour pallier ce problème, la firme américaine vient d'actualiser son service. En effet, Google Maps intègre dorénavant la prise en charge des balises Bluetooth installées dans de nombreux tunnels. Ces bornes, appelées « beacons », assurent une continuité de la localisation en diffusant les informations nécessaires à la navigation lorsque le signal GPS n’est plus disponible.
Grâce à cette intégration, les automobilistes peuvent conserver des indications en temps réel sans craindre de manquer une sortie ou de se tromper de direction à cause d’une perte de signal. Pour information, cette fonctionnalité est disponible sur Waze depuis déjà plusieurs années.
Une fonctionnalité réservée aux smartphones Android
L’option est accessible uniquement aux utilisateurs disposant de la dernière version de l’application. L’activation se fait directement dans les paramètres : il faut se rendre dans l’onglet « Navigation », sélectionner « Options de conduite » puis activer l’option « Tunnel Bluetooth beacon ». Une fois la configuration validée et les autorisations nécessaires accordées, l’application bascule automatiquement sur ce système lors du passage dans un tunnel.
Notez toutefois que cette nouveauté n’est pas disponible pour tous. Elle reste pour l’instant exclusive aux smartphones Android. La raison est liée aux restrictions imposées par Apple, qui limite l'utilisation du Bluetooth en arrière-plan. En d'autres termes, si vous disposez d'un iPhone, vous ne pourrez regrettablement pas profiter de cette mise à jour de Maps.