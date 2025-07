Le système de followers individuels avait été déployé en 2020 dans Google Maps, s'appuyant sur le bouton « Suivre » lancé en 2018 sur Android et quelques mois plus tard sur iOS. Avec cette fonctionnalité, la firme de Mountain View ambitionnait initialement de transformer Google Maps en plateforme davantage orientée vers la communauté, en ajoutant une dimension sociale permettant aux utilisateurs de s'engager avec les contenus partagés par d'autres membres. Sans réelle surprise, le succès n'a pas été au rendez-vous.

En effet, la fonctionnalité n'a jamais vraiment trouvé son public. De plus, cette dernière a de nombreuses fois été la cause d'interactions non désirées de la part des utilisateurs, notamment des demandes de spams provenant de robots automatisés. Bref, il ne restait visiblement pas grand-chose à sauver pour Google, qui a alors pris la décision de retirer cette fonction de Maps.