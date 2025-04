MisterDams

Pareil avec la localisation, quand tu es en voyage dans un autre pays et que tu veux chercher « pour chez toi », tu trouves plus rien car il te propose exclusivement des résultats pour là où tu es à l’instant T.

A l’inverse, quand tu entreprends des recherches sur un pays étranger (genre législation US, économie belge, etc.), c’est le problème inverse : tu as du mal à avoir des résultats pertinents car il te cloisonne en France.