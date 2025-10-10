Le code de la version bêta 25.41.03.815390258 de Google Maps a été passé au crible par nos confrères d'Android Authority. Sous le champ de recherche, un nouveau bouton a été ajouté afin d'ouvrir une invite de dialogue similaire au chatbot de Gemini. Cette nouveauté fonctionne comme un espace dédié au sein duquel il est possible de filtrer l'ensemble des données collectées par le service de cartographie.

Si aujourd'hui, il est possible de trouver un bar spécialisé dans les cocktails, demain, les requêtes pourront contenir beaucoup plus de détails, par exemple, "un bar à cocktail qui sert aussi des tapas, localisé dans tel quartier et qui organise des concerts de jazz." Ces requêtes pourront être saisies au clavier ou formulées par la voix.