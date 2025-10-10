Google Maps a toujours été bien plus qu'une simple application de cartographie et la firme californienne planche actuellement sur une intégration poussée de Gemini afin d'améliorer encore plus l'ergonomie globale du service.
À l'heure actuelle, la fonctionnalité Ask Maps permet à l'internaute d'effectuer une recherche sur un lieu ou une activité. Prochainement, il sera carrément possible de discuter avec le service pour effectuer une requête dans un langage naturel.
Une interface repensée pour imiter Gemini
Le code de la version bêta 25.41.03.815390258 de Google Maps a été passé au crible par nos confrères d'Android Authority. Sous le champ de recherche, un nouveau bouton a été ajouté afin d'ouvrir une invite de dialogue similaire au chatbot de Gemini. Cette nouveauté fonctionne comme un espace dédié au sein duquel il est possible de filtrer l'ensemble des données collectées par le service de cartographie.
Si aujourd'hui, il est possible de trouver un bar spécialisé dans les cocktails, demain, les requêtes pourront contenir beaucoup plus de détails, par exemple, "un bar à cocktail qui sert aussi des tapas, localisé dans tel quartier et qui organise des concerts de jazz." Ces requêtes pourront être saisies au clavier ou formulées par la voix.
La nouvelle version d'Ask Maps affiche les informations géographiques directement sur la carte pendant la conversation avec l'IA. Par exemple, une question sur la plus haute montagne en France charge automatiquement le Mont Blanc sur la carte tout en fournissant les détails correspondants dans la réponse. D'emblée, l'app devient alors plus interactive. On pourrait même penser à un guide touristique virtuel.
Pour l'heure, cette nouvelle version de Ask Maps ne serait pas encore tout à fait au point. Par moment, l'IA répèterait ses réponses pour différentes questions et afficherait sur la carte des emplacements différents de ceux mentionnés au sein des résultats de l'IA. Google doit donc encore peaufiner ce nouvel outil. Aucune information n'a été partagée sur un déploiement global auprès des utilisateurs.