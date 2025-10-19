Il est déjà possible d'imaginer l'avantage d'une telle fonctionnalité sur Google Maps. Par exemple, il est 18h, vous finissez votre journée. Plutôt que de lancer toute la navigation vocale alors que vous pourriez faire le trajet les yeux fermés, un simple regard sur votre téléphone vous renseigne. Vingt minutes de trajet ? Nickel, vous pouvez y aller. Une heure avec les bouchons ? Peut-être qu'il vaut mieux attendre ou passer ce coup de fil que vous n'aurez plus le temps de passer à la maison.