Google Maps teste actuellement une nouvelle fonctionnalité. L'application veut que ses utilisateurs puissent profiter de l'affichage automatique du temps de trajet vers le domicile, presque une révolution.
Beaucoup ont désormais cette routine, celle de jeter un coup d'œil à Google Maps pour vérifier si les embouteillages guettent sur le chemin du retour. Bonne nouvelle, l'application américaine expérimente actuellement une astuce qui tombe sous le sens. Son idée est de vous montrer instantanément combien de minutes vous séparent de votre canapé, sans même avoir à chercher l'information ni à entrer d'itinéraire. C'est simple, efficace, et potentiellement addictif.
Le temps de trajet restant s'invite directement sur l'écran d'accueil de Google Maps
La découverte de cette prochaine fonctionnalité de Google Maps vient d'un utilisateur Discord répondant au pseudo winner00, qui a partagé une capture d'écran plutôt parlante. Sur l'écran principal de Maps, juste en dessous de la barre de recherche, on voit apparaître un petit bouton « Maison » (Home, en anglais) familier. Dans l'exemple de la capture, il affiche « 35 min » en caractères orange, la couleur habituelle lorsqu'il y a un peu de retard sur un itinéraire.
Le principe est que lorsque vous êtes en balade ou au bureau, ce bouton vous permet de rentrer rapidement votre adresse pour lancer un itinéraire. La nouveauté majeure est qu'il devient intelligent, en ce qu'il anticipe vos besoins en calculant automatiquement le trajet.
On sait que Google peaufine régulièrement son application phare, pour la rendre toujours plus intuitive. Au début de l'année, l'entreprise californienne avait déjà ajouté l'affichage des durées estimées lors de la planification d'un trajet. Chaque amélioration va dans le même sens, celui de diminuer le nombre de clics, et d'ajouter plus d'informations pertinentes au bon moment.
Un gain de temps précieux pour vos déplacements quotidiens
Il est déjà possible d'imaginer l'avantage d'une telle fonctionnalité sur Google Maps. Par exemple, il est 18h, vous finissez votre journée. Plutôt que de lancer toute la navigation vocale alors que vous pourriez faire le trajet les yeux fermés, un simple regard sur votre téléphone vous renseigne. Vingt minutes de trajet ? Nickel, vous pouvez y aller. Une heure avec les bouchons ? Peut-être qu'il vaut mieux attendre ou passer ce coup de fil que vous n'aurez plus le temps de passer à la maison.
L'autre avantage est que l'information se rafraîchit automatiquement sans intervention de votre part. Imaginons qu'en fin d'après-midi, vous consultez votre téléphone et que ce dernier affiche trente minutes de trajet. Une heure plus tard, vous regardez à nouveau : on est maintenant quarante-cinq minutes. Cela peut aider à choisir le meilleur moment pour prendre la route.
Une question importante demeure. Qui peut profiter de cette fonctionnalité aujourd'hui ? Pour le moment, Google n'a rien communiqué officiellement sur la fonction. Il pourrait s'agir d'un test interne mené sur quelques comptes, ou d'un déploiement progressif. Ce qui est certain, c'est que si vous tombez dessus par hasard, profitez-en, vous faites partie des précurseurs.