Google Maps est toujours utile, que l'on soit en vacances ou sur un trajet du quotidien. Mais ce service possède de nombreuses fonctionnalités surprenantes dont vous ignorez probablement l'existence.
- Google Maps propose des plans intérieurs pour aéroports et grands bâtiments, facilitant vos déplacements en lieux complexes.
- Découvrez des lieux incontournables d'une ville directement sur Google Maps grâce à ses suggestions touristiques intégrées.
- Ne perdez plus votre voiture grâce à l'option d'enregistrement de l'emplacement de stationnement sur Google Maps.
Ayant fêté ses 20 ans cette année, Google Maps fait face à une concurrence toujours plus rude. Pour conserver sa première place, le service multiplie les évolutions : modification de l'interface, amélioration des fiches de lieux, suppression de fonctionnalités sociales, et bien d'autres.
Vous êtes sur la route des vacances et pensiez connaître ce service comme votre poche ? Voici 5 fonctions que n'aviez probablement pas encore remarquées.
1. Consultez les plans des bâtiments
Vous saviez déjà que Google Maps pouvait vous guider sur les routes mais saviez-vous que ce service pouvait également vous permettre de vous repérer à l'intérieur des bâtiments ? Si vous zoomez sur l'aéroport de Gatwick, par exemple, vous pouvez savoir où sont situées les toilettes, les restaurants, les ascenseurs et même les portes d'embarquement. Des boutons vous permettent également de modifier le niveau de détail.
Cette astuce fonctionne uniquement avec les lieux importants (aéroports, musées, centres commerciaux, etc.) mais elle peut s'avérer très utile.
2. Faites des découvertes
Vous souhaitez visiter une ville ? Tapez son nom dans la recherche Google Maps. Déployez ensuite le menu qui apparaît en bas de l'écran en faisant glisser votre doigt vers le haut du smartphone. Recherchez la catégorie « Lieux incontournables » : vous y trouverez une sélection de lieux touristiques, historiques, musées et activités.
Quand ce menu n'est pas déployé, vous pouvez aussi cliquer sur les boutons visibles sous la barre de recherche pour filtrer les lieux par type (restaurants, hôtels, attractions, etc.).
3. Retrouvez votre place de parking
Si comme nous, vous oubliez régulièrement où vous avez garé votre voiture, voici une fonction qui devrait vous plaire. Avant de quitter votre véhicule, ouvrez Maps et appuyez sur le bouton bleu qui vous désigne. Faites défiler le menu vertical qui apparaît à l'écran et cliquez sur « Enregistrer l'emplacement de stationnement ». Un nouveau menu « Place de parking » apparaît. En le déployant vous pourrez :
- Ajuster l'emplacement enregistré ;
- Ajouter des remarques (le numéro de la place, par exemple) ;
- Indiquer le temps restant ;
- Effacer la place de parking ;
- Partager l'emplacement à une connaissance.
4. Mesurez des distances
Vous souhaitez mesurer la distance entre un point A et un point B ? Lancez Google Maps et placez un repère sur la carte en faisant un appui long. Déployez le menu qui vient d'apparaître et cliquez sur l'option « Mesurer une distance ». Maintenez votre doigt appuyé et placez-le sur un autre lieu. Cliquez sur l'icône en forme de cible : la distance entre les deux points s'affichera en bas de l'écran.
5. Créez des listes de lieux collaboratives
Vous planifiez un voyage à plusieurs ? Si vous avez sauvegardé des lieux dans une liste et que vous souhaitez collaborer avec d'autres personnes, cliquez sur la section « Enregistrés » puis appuyez sur les trois petits points à droite de celle-ci. Allez sur « Options de partage » > « Inviter des éditeurs » et sélectionnez les personnes qui pourront contribuer. Cette action activera automatiquement l'interrupteur « Autoriser les modifications ».