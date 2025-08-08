Vous saviez déjà que Google Maps pouvait vous guider sur les routes mais saviez-vous que ce service pouvait également vous permettre de vous repérer à l'intérieur des bâtiments ? Si vous zoomez sur l'aéroport de Gatwick, par exemple, vous pouvez savoir où sont situées les toilettes, les restaurants, les ascenseurs et même les portes d'embarquement. Des boutons vous permettent également de modifier le niveau de détail.