Le principe est simple : lors de la consultation d’un cadran dans le Play Store, un message préviendra si son utilisation peut avoir un impact notable sur l’autonomie. Les cadrans ciblés par ce nouveau système sont ceux qui multiplient les animations ou qui affichent en continu des informations en temps réel.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la volonté de Google de rendre son écosystème plus transparent et plus pratique à l’usage. L’utilisateur n’a plus besoin de deviner les effets d’un cadran sur son autonomie, ce qui devrait réduire les désagréments liés à un choix esthétique, mais énergivore.

Le déploiement de l’avertissement est en cours et dépend de la mise à jour logicielle du Play Store. Sur certaines montres comme la Galaxy Watch 8, il n’est pas encore visible, mais il devrait apparaître prochainement. Une petite évolution, certes, mais qui pourrait épargner bien des déconvenues aux utilisateurs de Wear OS.