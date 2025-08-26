Google introduit une nouvelle fonction dans le Play Store pour Wear OS. Les cadrans susceptibles de réduire fortement l’autonomie des montres connectées afficheront désormais un avertissement.
- Google a ajouté un avertissement dans le Play Store pour les cadrans de Wear OS qui consomment beaucoup d'énergie.
- Cette fonctionnalité informe les utilisateurs sur l'impact des cadrans sur l'autonomie de leur montre connectée.
- Le déploiement de cette mise à jour est en cours et devrait bientôt être visible sur toutes les montres compatibles.
L'autonomie est l’un des points faibles des montres connectées les plus complètes. L'autonomie dépasse rarement les deux jours, et chaque optimisation ou réglage peut faire gagner quelques heures d'utilisation supplémentaires. Les utilisateurs de Wear OS savent qu’un cadran très visuel peut se révéler énergivore, notamment lorsqu’il affiche des animations complexes, des données dynamiques ou qu’il sollicite en permanence le smartphone associé. Jusqu’à présent, rien n’indiquait clairement ce risque avant installation, obligeant à passer par une phase de test souvent frustrante. Avec la version 47.7 du Play Store, Google introduit un avertissement directement sur la fiche des cadrans les plus gourmands. Une manière d’aider les utilisateurs à faire des choix éclairés et à privilégier les options qui préservent leur batterie.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Un avertissement pour éviter les mauvaises surprises avec des cadrans trop gourmands
Le principe est simple : lors de la consultation d’un cadran dans le Play Store, un message préviendra si son utilisation peut avoir un impact notable sur l’autonomie. Les cadrans ciblés par ce nouveau système sont ceux qui multiplient les animations ou qui affichent en continu des informations en temps réel.
Cette fonctionnalité s’inscrit dans la volonté de Google de rendre son écosystème plus transparent et plus pratique à l’usage. L’utilisateur n’a plus besoin de deviner les effets d’un cadran sur son autonomie, ce qui devrait réduire les désagréments liés à un choix esthétique, mais énergivore.
Le déploiement de l’avertissement est en cours et dépend de la mise à jour logicielle du Play Store. Sur certaines montres comme la Galaxy Watch 8, il n’est pas encore visible, mais il devrait apparaître prochainement. Une petite évolution, certes, mais qui pourrait épargner bien des déconvenues aux utilisateurs de Wear OS.