✅ Les points forts :

Abonnement tout compris (installation et location du matériel)

Réactivité en moins de 30 secondes

Origine France Garantie

❌ Les points faibles :

Système d'alarme très basique

Beaucoup d'accessoires en option

Transmission GSM en option

Fiche technique

1 clavier (ou 2 télécommandes standard avec touches d’alerte).

1 sirène intérieure, d’un niveau sonore de 105 dB.

2 détecteurs d’intrusion (choc ou ouverture, au choix) pour un appartement et 4 détecteurs pour une maison.

Pourquoi choisir ce système d’alarme ?

Vous faites le choix d’Homiris, si vous voulez opter pour un tarif plus abordable et une offre « tout compris » (installation + location du matériel). Quitte à bénéficier d’un niveau de protection un peu moins élevé que chez les leaders du marché.

Notre avis :

Homiris met en avant son côté « made in France », et veut offrir une alternative face à ses concurrents directs. En effet, chez Homiris, l’installation et la mise en service sont gratuites ainsi que la location des équipements. Pour être plus précis, elles sont incluses dans l’abonnement mensuel auquel vous souscrivez. Vous pouvez choisir entre deux formules (Confort et Sérénité) qui possèdent des degrés de protection différents. L’offre Sérénité inclut par exemple, en plus du système d’alarme de base, l’intervention d’un agent et l’appel aux forces de l’ordre si nécessaire. Le service de télésurveillance affiche d’ailleurs un temps de réaction moyen de 30 secondes, ce qui n’est vraiment pas honteux.

Le système de protection offert par Homiris est plus basique que ces concurrents. Tout ce qui est caméras de surveillance connectées, détecteurs de fumée, bouton d’alerte, sirène extérieure ou même détecteurs de mouvements sont en option. C’est également le cas de la télécommande de contrôle d’alarme biométrique qui jouit du label « élu produit de l’année 2025 ». Vous l’aurez compris, Homiris joue de tarifs plus attractifs et le côté « tout compris » pour se distinguer des mastodontes plus onéreux Verisure et Sector Alarm, mais cela s’accompagne forcément d’une baisse du niveau de gamme…