Votre compte WhatsApp fonctionne maintenant sur 5 appareils à la fois, comment ça marche ?

Vous pouvez quitter la bêta à tout moment, et WhatsApp précise que les performances et la qualité peuvent être réduites avec le multi-appareils. Aussi, l'envoi de messages et les appels depuis WhatsApp Web, Desktop et Portal ne sont pas pris en charge par les versions obsolètes de WhatsApp, pouvant provoquer des soucis de compatibilité si vos interlocuteurs n'ont pas leur app à jour. Le chiffrement de bout en bout des communications est toujours d'actualité.