WhatsApp continue de se moderniser et s'attaque à l'onglet Actus

Voilà près d'un an que l'application WhatsApp s'est dotée d'une toute nouvelle fonctionnalité pensée pour rivaliser avec X.com (anciennement Twitter) et Telegram : les chaînes. Si, depuis, la messagerie de Meta n'a pas subi de remaniements majeurs, cela devrait bientôt évoluer avec la refonte présumée de l'onglet Actus, et plus précisément de la section « Statut ».

En effet, d'après les récentes découvertes de WABetaInfo relayées par nos confrères d'Android Police (version 2.24.4.23 de la bêta WhatsApp pour Android), nous pouvons remarquer que les mises à jour de statut apparaîtront dorénavant sous forme de cartes (et non plus sous forme de cercles), et qu'elles seront par conséquent plus imposantes (et donc plus visibles).