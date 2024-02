WhatsApp veut aller plus loin dans la confidentialité en bloquant les captures d'écran des photos de profil

WhatsApp est aujourd'hui l'une des messageries instantanées les plus utilisées au monde. Le logiciel de Meta est bien connu pour le chiffrement de bout-en-bout des conversations et depuis quelques mois, les équipes en charge du développement du logiciel multiplient les initiatives pour protéger plus efficacement les données personnelles et la vie privée des utilisateurs. Pêle-mêle, on peut citer l'apparition des messages éphémères, ou plus récemment l'intégration des pseudonymes. WhatsApp teste actuellement une toute nouvelle option qui devrait renforcer le contrôle que l'on peut avoir sur nos données personnelles.