WhatsApp a changé sa barre de navigation sur Android, mais est-ce plus facile à l'utilisation ?

Il y a quelques jours, WhatsApp recevait une traditionnelle mise à jour sur terminaux Android. Généralement, les changements apportés sont assez discrets. Dernièrement, on pourra par exemple relever la possibilité d'épingler jusqu'à trois messages ou un système de mise en forme du texte plus riche. Ainsi, le changement dont il est question ici saute aux yeux : la barre de navigation, jusqu'ici affichée en haut de l'interface au sein de l'accueil, a été déplacée tout en bas. Son contenu a également évolué. L'objectif de WhatsApp est d'offrir un accès plus simple à ses outils, directement avec le pouce, tout en améliorant le rendu visuel de l'ensemble.