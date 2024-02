WhatsApp étoffe son système de mise en forme, pour des messages toujours plus riches

Évoquées pour la première fois en août 2023, de nouvelles options de formatage du texte viennent d'arriver dans WhatsApp. Elles s'ajoutent à celles déjà présentes depuis un moment (gras, italique, barré…) dans l'application de messagerie instantanée de Meta. Aujourd'hui, c'est un total de huit formats qui sont proposés, et chacun demande de retenir un raccourci pour être appliqué. Notez qu'il est également possible de sélectionner votre texte, d'appuyer sur les « … » dans le menu contextuel et de choisir la mise en forme de votre choix.