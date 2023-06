Mise en forme : sur Android, Signal se met au niveau de WhatsApp

Les applications de messagerie qui se sont popularisées pour la qualité de leur politique de confidentialité ont tendance ces derniers temps à s'éloigner de leur aspect épuré original. Telegram se lance ainsi dans l'aventure des Stories alors que Signal va proposer de nouvelles options de traitement du texte de vos messages.

Vous pourrez ainsi bientôt, comme c'est déjà possible sur WhatsApp, choisir de faire passer votre texte en italique, en gras ou même en barré. De quoi vous amuser un peu plus dans vos discussions, et surtout mieux faire comprendre certaines nuances du message que vous voulez transmettre à votre ami, installé un peu trop loin de vous !