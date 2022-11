Et maintenant, Signal à l'assaut d'Instagram ?

Grâce à la version 6.0 sur Android, iOS et prochainement desktop, les utilisateurs et utilisatrices peuvent comme ailleurs poster sur Signal des images, vidéos et textes éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Ces Stories sont chiffrées de bout en bout, et il est possible de choisir qui peut les voir. Trois paramètres sont proposés :

Tous les contacts de votre téléphone qui utilisent Signal ;

Toutes les personnes avec qui vous avez eu une conversation en 1:1 (et pas forcément enregistrées en contacts) ;

N'importe qui dont vous avez accepté une demande de message dans Signal.