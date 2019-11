AMD : les APUs "Renoir", gravés en 7 nm, repérés dans un Benchmark

© AMD

Trois APUs cadencés différemment de passage sur 3D Mark 11

Config 1 : 1,70 GHz pour le CPU ; 1,50 GHz pour l'iGPU, le tout épaulé de DDR4-2667

Config 2 : 1,80 GHz pour le CPU ; fréquence inconnue pour l'iGPU et RAM non spécifiée

Config 3 : 2,00 GHz pour le CPU ; 1,10 GHz pour l'iGPU ; RAM DDR4-2667

Des puces capables de rivaliser avec les puces Ice Lake U d'Intel ?

Attendus en déclinaisons pour ordinateurs portables et de bureau, les nouveaux APUs « Renoir » d'AMD devraient remplacer début 2020 les actuelles puces « Picasso », lancées il y a quelques mois et basées sur un combo vieillissant : gravure en 12 nm/architecture ZEN+. Des spécifications héritées de la seconde génération de processeurs Ryzen, à laquelle AMD a greffé des parties GPU Radeon Vega (3, 6, 8, 10 ou 11 en fonction des références).Avec « Renoir », le groupe de Lisa Su fera passer ses APUs de quatrième génération à l'architecture ZEN 2, ainsi qu'à la gravure en 7 nm qui va avec. Les performances, elles, devraient donc franchir un nouveau cap. Un postulat en partie confirmé par la visite d'un échantillon technique « Renoir » sur le logiciel de Benchmark 3D Mark 11.Lancé depuis une plateforme pour prototypes « Celadon-RN » (plateforme interne à AMD dédiée aux tests), note TechPowerUp, ce processeur encore en cours de développement se déclinait en trois configurations différentes, surnommés « Config 1 », « Config 2 », « Config 3 » et surtout cadencées comme suit :D'après les résultats relevés par TechPowerUp, la Config 1 glane 3 547 points sur 3D Mark 11 grâce à un iGPU cadencé à une fréquence supérieure que ce que l'on peut observer sur les puces Picasso.La Config 2 récolte pour sa part un indice de 3 143 points. On observe ici des performances moindres malgré une cadence plus importante du CPU par rapport à la Config 1, il y a donc fort à parier que les fréquences de l'IGPU ou de la mémoire vive étaient moins importantes que celles appliquées sur la première configuration... ou que l'organisation des cores de l'iGPU était différente.La Config 3, enfin, se révèle elle aussi moins véloce que la Config 1 avec seulement 2 374 points obtenus (soit 33 % de moins), et ce, en dépit d'une fréquence plus élevée de la partie CPU. Un résultat qui s'explique par la diminution de la fréquence de l'iGPU, certes, mais aussi par un nombre d'unités de calcul GPU potentiellement beaucoup plus faible.Pour rappel, cette quatrième génération d'APUs Renoir doit arborer des iGPU Vega ayant été légèrement dépoussiérés pour comporter des circuits d'affichage et certaines particularités multimédia de l'architecture « Navi » (utilisée par les RX 5700 et 5700 XT).Les déclinaisons laptops de ces nouveaux APUs devraient par ailleurs apparaître en version 15 et 45 Watts de TDP, et proposer une variante Ryzen 9 destinée à titiller les Core i9 basse consommation d'Intel.Reste maintenant à savoir si cette génération « Renoir » sera dans les faits capable de rivaliser avec les nouveaux processeurs Ice Lake-U d'Intel . Si tel était le cas, la concurrence d'AMD pourrait enfin s'étendre pour de bon sur le marché laptop... un marché sur lequel Intel a la main-mise depuis des années. Réponse probable durant le CES 2020.