Le Ryzen 9 3950X se montre sur Geekbench et dépasse le Threadripper 2950X

Des résultats à prendre avec du recul en attendant le lancement du Ryzen 9 3950X

Ryzen 9 3950X / Threadripper 2950X : deux puces similaires

Qu'attendre du Ryzen 9 3950X en termes de performances ? Le meilleur. C'est du moins ce que l'on entrevoit au travers de deux listings préliminaires sur Geekbench 5, relayés sur Twitter par @TUM_APISAK. La nouvelle puce haut de gamme d'AMD, testée sous GeekBench 5 via deux plateformes différentes, serait capable de battre de 14,3 % un Threadripper 2950X en utilisation single core, et de le surpasser de 3,9 % en multi-core... Le tout avec un TDP de 75 Watts seulement (contre 190 Watts pour le Threadripper 2950X).Bien que prometteurs, ces chiffres sont à prendre avec un brin de scepticisme tant que le Ryzen 9 3950X n'est pas disponible sur le marché. Et pour cause, les benchmarks réalisés en amont des lancements officiels s'avèrent parfois partiellement tronqués.Quoi qu'il en soit, ces résultats sont calculés à partir des tests réalisés à l'aide de deux configurations différentes. Dans le premier cas, le Ryzen 9 3950X était monté sur une carte mère Gigabyte B450 Aorus Pro (il récoltait alors 1 314 points en single core et 11 140 points en multi-cores), dans le second, il était couplé à une carte Asus Prime X570-P (pour, cette fois, glaner respectivement 1 276 et 15 401 points). Les deux configurations semblent par ailleurs avoir profité de mémoire vive DDR4-3600.Comme l'indique, AMD annonce des fréquences comprises entre 3,5 GHz et 4,7 GHz (sur un seul core) pour son Ryzen 9 3950X. Des données que l'on retrouve sur le processeur éprouvé sous GeekBench 5, dont les fréquences oscillaient entre 4,2 et 4,3 GHz durant les benchmarks.Bien que destinés à des publics différents, les Ryzen 9 3950X et Threadripper 2950X présentent un certain nombre de similarités. Tous deux embarquent 16 cores et 32 threads et profitent de fréquences de base calées à 3,5 GHz. Le Ryzen 9 3950X est en revanche 300 MHz plus rapide que son cousin en boost et dispose de deux fois plus de cache L3. Notons toutefois que le Threadripper 2950X doit être remplacé en novembre par un modèle issu de la troisième cuvée de puces Threadripper, attendue de longue date.Dans les faits, et si les résultats obtenus sous GeekBench 5 se confirment, le Ryzen 9 3950X aura surtout le mérite de faire mieux que le Threadripper 2950X avec un TDP nettement plus contenu. Il s'agirait alors d'une preuve supplémentaire des progrès réalisés par AMD en matière d'efficacité énergétique avec le combo ZEN 2 / gravure en 7 nm.Pour rappel, le Ryzen 9 3950X est attendu le mois prochain à un tarif de 749 dollars, soit 150 dollars de moins que le Threadripper 2950X à son lancement il y a un peu plus d'un an.