La pénurie de processeur Intel fait bondir les ventes d'AMD en Europe

Une hausse variable selon les secteurs

Intel en retrait, les PC Ryzen à l'attaque

Intel organise son réapprovisionnement, et a dévoilé il y a quelques jours des cores i5 avec hyper-threading D'après, qui s'est appuyé sur les données de l'observatoire Context, la part de PC Ryzen équipés de processeurs AMD en Europe occidentale aurait atteint 12 % au cours des derniers trimestres, contre 7 % l'année précédente. Sur un total de 5,242 millions de PC vendus sur un an, cela représente désormais, 629 000 PC équipés par AMD. C'est 277 000 de plus que l'année précédente.Des distinctions sont néanmoins à remarquer selon les secteurs. Dans la vente au détail, 18 % des ordinateurs grand public vendus contiendraient des processeurs AMD, qui affiche ainsi une hausse de 7 %. Pour les PC professionnels, 8 % des nouvelles machines intègrent les composants du constructeur, avec une hausse de 5 % sur un an.Pour Context, ce sont bien les difficultés d'approvisionnement d'Intel qui sont à l'origine de cette hausse : «», affirme le média.Si la hausse est notable, Intel reste largement majoritaire sur le marché, passant de 92 % à 86 % de parts de marché. AMD, qui comptait 21,6 % de parts de marché au début de l'année 2006 , a depuis largement reculé. Au-delà des retards d'Intel, la société compte sur sa gamme Ryzen, aujourd'hui en plein essor, pour retrouver son ancienne place. Le segment haut-de-gamme des Ryzen a déjà prouvé ses capacités face aux meilleurs processeurs de son concurrent.Intel, de son côté, doit encore résoudre ses défauts de production. La marque a laissé entendre en juin qu' elle pourrait faire appel à Samsung pour l'aider à faire face à sa pénurie de processeurs de 14 nm. La production des processeurs de 10 nm a, elle aussi, accusé des retards.Bien qu'Intel a déjà annoncé une augmentation de ses productions, ce sont là autant de sursis qui ont un impact sur le secteur tout entier. Au forum Canalys Channel, la semaine passée, le directeur des opérations de Lenovo, Gianfranco Lanci, a affirmé que sans les problèmes rencontrés par Intel, le marché mondial des ordinateurs aurait crû de 7 % à 8 % au troisième trimestre, au lieu des 4 % enregistrés.