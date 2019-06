Intel s'adresse à Samsung pour endiguer la pénurie de processeurs en 14nm

© JHVEPhoto / Shutterstock.com

Intel pourrait devoir attendre fin 2020 avant que l'accord entre pleinement en vigueur

Samsung X Intel : un accord sur fond d'intérêts convergents

Si l'information se confirme, il pourrait s'agir d'une première historique pourrelaie cette semaine un rapport du média coréen Sedaily laissant entendre que la firme serait entrée en partenariat avecL'objectif ? Endiguer laqui touche actuellement (et depuis des mois) le marché PC. Jusqu'à présent,(CCG) s'était toujours exclusivement tourné vers les fonderies internes àpour fabriquer la totalité de ses composants. Le rapport publié parn'a donc rien d'anodin, en cela qu'il pointe versEn pratique,aurait formellement accepté de prendre en charge la fabrication de processeurs répondant au nom de «». Ces derniers sont avant tout destinés à des mini PC et leur lancement est prévu en 2021. Pour le compte d'Intel, le géant coréen entamerait donc la production de masse de ces puces 14 nm sur le quatrième trimestre 2020.devra tenir bon et assurer seul la production de ses processeurs jusqu'à ce créneau fatidique... tout en affirmantCe pacte présumé entre les deux géants du semi-conducteur serait la résultante de négociations au long cours, dont l'issue aurait étéde processeurs 14 nm, préciseSi l'accord (potentiellement) signé entre Intel et Samsung est intéressant, il n'est en aucun cas surprenant.D'un point de vue stratégique,, qui - bien que disponible - se charge déjà de graver les CPUs et GPUs de son grand rival : AMD.De la même façon, Intel ne pouvait raisonnablement pas se tourner vers les acteurs chinois du secteur (trop d'inconnus liés à la conjoncture économique actuelle entre les Etats-Unis et la Chine). Reste donc Samsung et l'expertise de ses fonderies (la marque fabrique notamment ses propres processeurs ARM, Exynos, qui équipent ses smartphones).Cet accord va aussi dans le sens du géant coréen, quiet maintenir ses activités florissantes en la matière. Les intérêts de Samsung et d'Intel sont donc, au moins indirectement, liés sur cette question.Notons toutefois qu's'est aussi tourné vers TSMC, maisintégrés à ses cartes mères ; et que le groupepour répondre à la demande croissante en processeurs. Un projet à long terme (et un investissement massif) qui ne pourra pas soulager Intel avant plusieurs années.