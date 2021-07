Les spécifications des Alder Lake-S 12600K, 12700K et 12900K dans le détail

Après ce Core i9, évoquons le Core i7-12700K et son total de 12 cœurs / 20 threads répartis de la sorte : 8 Golden Cove et 4 Gracemont. On parle de 25 Mo de cache L3 et de fréquences de 4,7 / 5 GHz pour les 8C alors que les 4c se contenteront de 3,6 / 3,8 GHz. Enfin, le Core i5-12600K disposera de 10 cœurs / 16 threads grâce à ses 6 Golden Cove et ses 4 Gracemont. 20 Mo de cache L3 sont prévus et les fréquences seront de 4,5 / 4,9 GHz sur les 6C et 3,4 / 3,6 GHz sur les 4c.