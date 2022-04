AMD repousse la sortie des nouvelles Radeon RX6000

Pour rappel, la marque prépare trois nouvelles cartes graphiques plus puissantes, mais toujours fondées sur la même architecture que les modèles actuels. Ces Radeon RX 6650XT, RX 6750XT et RX 6950XT disposeraient principalement de mémoire vidéo plus rapide, montant à 18 Gbps.

AMD remanierait aussi légèrement le système de dissipation de ces nouvelles références, surtout pour la RX 6650XT qui profiterait d'un tout nouveau design de référence armé de deux ventilateurs. En version de référence, ces nouvelles cartes seraient par ailleurs tout de noir vêtues.