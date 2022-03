AMD va bientôt dévoiler le refresh de sa gamme RNDA2 : 3 nouvelles cartes au programme

Si la question du GPU des Radeon RX 6750 XT et RX 6650 XT n'a pas de réponse claire pour le moment, la principale nouveauté de ces cartes réside dans l'adoption de mémoire vidéo à 18 Gbps tandis que l'interface reste en 192-bit pour la première et en 128-bit pour la seconde, comme sur les modèles de Radeon RX 6700 XT et RX 6600 XT .