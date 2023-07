Diablo IV : date de lancement, contenu, que va proposer la première saison ?

Baptisée Saison de la Malfaisance, celle-ci ouvrira aux joueuses et joueurs souhaitant y participer un nouvel arc narratif, une nouvelle mécanique et de nouveaux objets à collectionner. Elle s'accompagnera également d'un patch encore plus massif que le plus récent en la matière. Comme on dit, le Diablo est dans les détails, alors plongeons dans ceux de cette première saison !