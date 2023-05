Jusqu'au 13 juin, NVIDIA vous offre (presque) Diablo IV, le DLSS3 est en prime

En effet, la société s'est associée à Blizzard afin d'offrir l'édition standard de Diablo IV à tous les acheteurs d'une carte graphique RTX 4000 ou d'un PC de bureau ainsi équipé. Une offre qui représente un cadeau de 69,99 euros au tarif officiel du jeu et qui donne droit aux mêmes bonus in-game : monture Porte-Lumière et armure de monture sur Diablo IV, ailes d'Inarius et familier murloc d'Inarius sur Diablo III, monture Amalgame de rage sur World of Warcraft et ensemble cosmétique Ténèbres ailées de la Terre d'ombre sur Diablo Immortal.

Notez que tous les GPU de la gamme RTX 4000 desktop sont concernés depuis la toute récente carte RTX 4070 jusqu'à la surpuissante RTX 4090 en passant par les RTX 4070 Ti et RTX 4080. Une offre qui est valable jusqu'au 13 juin prochain, soit une semaine après la sortie du jeu de Blizzard.