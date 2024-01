Vidéos en HDR, RTX 4070 Ti Super, Reflex pour DX12... Les derniers pilotes NVIDIA ne rigolent pas !

Le second élément s'adresse également à celles et à ceux qui sont les mieux équipés, mais du côté des écrans cette fois. Comme il le propose déjà avec RTX Video Super Resolution, dont l'objectif est d'améliorer la résolution des vidéos jouées au sein d'un navigateur web (basé sur Chromium), NVIDIA propose désormais un outil pour y ajouter du HDR. Celui-ci est proposé à tous les détenteurs d'un GPU RTX et se base sur l'IA. De quoi profiter de meilleures couleurs et d'un affichage plus vif sur des vidéos SDR qui n'étaient pas forcément conçues pour cela au départ.