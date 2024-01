RTX Remix : NVIDIA ouvre sa plateforme aux moddeurs pour remasteriser des jeux DirectX 8 et 9 avec du path tracing

Eh bien, s'il n'est pas encore question d'une promesse complètement tenue par NVIDIA, cela en prend nettement le chemin puisque la marque américaine a confirmé la bêta ouverte de RTX Remix.

NVIDIA a mis en place ce qu'elle appelle « un guide de démarrage détaillé » afin d'aiguiller les utilisateurs intéressés par la chose et rappelle les exemples de Portal with RTX et Protal: Prelude RTX lancés en décembre 2022 et juillet 2023 afin de montrer les capacités de RTX Remix. Le studio Orbifold Studios travaille actuellement sur Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project afin d'aller encore un peu plus loin dans l'utilisation de RTX Remix.