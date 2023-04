Après Cyberpunk 2077, au tour de Half-Life 2 d'être embelli par le path tracing

L'Action-RPG et vitrine graphique de CD Projekt RED pour NVIDIA a ainsi profité de nouveaux implants pour nous flatter encore la rétine. Si l'on en croit la firme, cette version « plus complète » du ray tracing devrait bientôt s'imposer comme un nouveau standard des technologies visuelles relatives à la lumière et sa réfraction.

Ce standard sera toutefois, côté NVIDIA, extrêmement gourmand, puisqu'il faudra au moins une carte graphique RTX 4000 pour en profiter comme il se doit, notamment grâce au secours du DLSS 3. Espérons cela dit que le path tracing trouvera à l'avenir son chemin pour devenir accessible au plus grand nombre.