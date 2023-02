Half-Life avec du ray tracing ? C'est disponible !

Outre le fait que ce mod apporte une certaine cure de jouvence à Half-Life, il s'avère relativement facile à installer. Il suffit en effet de déplacer deux dossiers compressés dans le dossier local du jeu, grâce à la bibliothèque de Steam ou en le retrouvant manuellement.

Sultim_t a même intégré une commande (par défaut la touche X) pour passer de la version originale à cette version moddée afin de véritablement se rendre compte de la nette différence entre les deux. Le moddeur propose même, de manière optionnelle, la possibilité d'ajouter le DLSS. Mais on espère que cette forme de ray tracing n'est pas gourmande au point de rendre un jeu de 1998 injouable sur une configuration récente… n'est-ce pas ?

À ce titre, sultim_t avertit que les cartes graphiques AMD pourraient rencontrer des problèmes de compatibilité avec le path tracing en temps réel, la technologie n'étant pas encore pleinement opérationnelle chez le frère ennemi de NVIDIA. Quoi qu'il en soit, voici un travail qui force le respect et qui va certainement motiver Valve à nous sortir un Half-Life sous son plus beau jour grâce aux technologies modernes. On a bien le droit de rêver, non ?