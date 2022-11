Half-Life: Alyx : la communauté allonge le jeu de 4 heures avec un mod aux critiques unanimes !

Pour pouvoir profiter de ce nouveau contenu, il faudra bien entendu commencer par posséder Half-Life: Alyx. La bonne nouvelle, c'est que le jeu est actuellement à - 60 % (23,59 euros) durant les soldes d'automne de Steam.

Ensuite, il faudra se rendre sur la page du mode Levitation. Celle-ci est disponible ici, ou trouvable via le moteur de recherche du Workshop. Enfin, cliquez sur le « + » vert en bas, en face des cinq parties composant la campagne (ou sur « + S'abonner à tout » en haut). Il n'y a plus qu'à attendre que tout cela télécharge et voilà, le mod est accessible dans le jeu et les niveaux chargeront les uns après les autres.