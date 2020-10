Half Life Alyx : un mod offre la possibilité de s'immerger dans la ville sous-marine de Bioshock

Return to Rapture est une map réalisée par wim.buytaert.1988 qui mêle l'histoire d'Half-Life Alyx et de Bioshock. Le Cartel a eu vent de la mégalopole sous-marine nommée Rapture, et cherche à s'emparer des connaissances d'Andrew Ryan sur l'Adam et les plasmides, capables de donner des pouvoirs surhumains. Et Alyx a la mission d'empêcher qu'une telle chose se produise.

En sa qualité de crossover, ce mod mélange certains assets du jeu de base et de nouveaux spécialement créés pour l'occasion. Nous retrouvons ainsi les emblématiques distributeurs et les Vita-Chambres de Bioshock. Impossible toutefois pour Alyx d'utiliser les plasmides dans l'état actuel du jeu (Valve et 2K, si vous lisez ces lignes…).

Le mod ne propose pour l'instant qu'une durée de vie d'environ 25 minutes, mais il n'est pas exclu que de nouvelles zones de l'immense Rapture s'ouvriront à l'avenir pour la visiter sous un autre regard.