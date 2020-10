Half Life tourne à 70 fps sur Raspberry Pi

Comme le souligne Tom's Hardware, PiKISS comporte en effet une sélection de jeux rétro qu'il est possible d'installer de manière relativement aisée sur Raspberry Pi. Parmi eux, et depuis peu, un certain Half Life. Et autant le dire tout de suite, le titre iconique de Valve se plaît très bien sur Raspberry Pi 4.

Testé sur les chaînes YouTube ETA PRIME et Leepsvideo, le jeu parvient à atteindre sans encombre le seuil des 70 fps, pour proposer une fluidité parfaite en Full HD, et ce même sur un Raspberry Pi 4 non modifié, comme le précise la chaîne ETA PRIME en description de sa vidéo dédiée (ci-dessous).