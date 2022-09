Comment NVIDIA veut remettre du ray tracing dans nos vieux jeux vidéo ?

D'après ce qui nous a été présenté, RTX Remix ne devrait pas chambouler outre mesure les habitudes des moddeurs. NVIDIA assure en tout cas que les mods RTX ainsi créés ne rentreront normalement pas en conflit avec les autres mods issus de Nexus Mods ou d'autres plateformes.

Lorsque les moddeurs auront pris en main l'outil et développé des mods pour nos vieux jeux préférés, ils se montreront relativement faciles à installer. Il suffira en effet de télécharger les fichiers nécessaires et les déplacer dans le dossier à la racine du jeu pour laisser la magie opérer.

Outre l'apparente compatibilité de RTX Remix avec d'autres mods, NVIDIA soutient que les assets convertis par l'outil devraient fonctionner avec de nombreuses solutions de développement. On peut citer notamment Adobe Substance 3D Painter, Autodesk Maya, 3ds Max, Blender, SideFX Houdini ou Unreal Engine.

Les moddeurs vont donc pouvoir s'en donner à cœur joie pour revisiter les jeux anthologiques de ces dix dernières années et les remasteriser comme il se doit. Ne reste plus qu'à attendre et laisser les artistes faire leur travail.