Nouvelles GeForce RTX 40 : comment regarder le stream GeForce Beyond cet après-midi ?

Dans le cadre de la GTC 2022, NVIDIA nous donne rendez-vous en direct avec une keynote appelée « GeForce Beyond ». Jensen Huang, le fondateur et P.-D.G. de la marque au caméléon, nous présentera en effet les très attendues RTX 4000 (de préférence pas en les sortant du four), mais également d'autres projets sur lesquels la Team Verte a travaillé dans les domaines des technologies graphiques, de création et de jeu.

L'événement sera retransmis en direct à partir de 16 h 55 heure française, sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de GeForce. Pour plus de convivialité, vous n'aurez qu'à suivre la conférence via la vidéo intégrée en introduction de cet article.

À l'issue de la keynote, le site officiel GeForce.com nous permettra de creuser plus avant ce qui aura été présenté durant la conférence. Nous ne manquerons bien sûr pas de notre côté de couvrir les annonces majeures.