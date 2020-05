NVIDIA : suivez la keynote GTC 2020 en direct à 15h00 !

Si l'événement est attendu de pied ferme par les mordus d'informatique, ce n'est pas par hasard. NVIDIA doit logiquement y présenter sa nouvelle architecture Ampère, que l'on imagine conçue pour tirer parti de la gravure en 7 nm de TSMC. Une avancée technologique majeure pour la marque au caméléon, qui devrait lui permettre d'annoncer des cartes graphiques professionnelles nettement plus véloces et potentiellement plus économes en énergie.

On ignore si NVIDIA profitera de l'occasion pour commencer à parler de ses prochaines cartes graphiques grand public ; mais le fabricant devrait quoi qu'il en soit nous donner des indices quant aux capacités de ces dernières. D'après certaines rumeurs, la prochaine RTX 3080 Ti pourrait afficher des performances 40 à 70% supérieures à celles d'une RTX 2080 Ti actuelle, sous architecture Turing. Un bond en avant potentiellement considérable.

Clubic sera évidemment sur le pont pour suivre cette GTC édition 2020 et vous en restituer la substantifique moelle dans les meilleurs délais. En attendant, n'hésitez pas à suivre vous aussi l'événement via le lien vidéo que nous mettrons à votre disposition ici dès que possible.