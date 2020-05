Le P.-D.G. de NVIDIA sort (littéralement) de nouvelles cartes graphiques du four

Dans une brève vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’entreprise NVIDIA met en scène son P.-D.G., Jensen Huang. Ce dernier est filmé dans sa cuisine, sortant de son four ce qu’il présente comme « la plus grande carte graphique du monde ».

Les cartes sont cuites

La société a en effet mis en ligne une petite vidéo sur YouTube, mettant en scène Jensen Huang, son P.-D.G., et intitulée : « Qu'est-ce que cuisine Jensen ? ». Debout dans une cuisine, le dirigeant s'adresse – dans un jeu d'acteur époustouflant – à un public invisible, expliquant avoir « quelque chose à vous montrer ».

Il se tourne alors vers le four, ouvre la porte et – après un suspense de plusieurs secondes – présente finalement ce qu'il mijotait. « Mesdames et messieurs, ce que nous avons ici est la plus grande carte graphique du monde », affirme fièrement le dirigeant.