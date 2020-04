RTX Voice : l'IA au service de la réduction de bruit chez NVIDIA

Moindre puissance pour un gain audible

La suppression de bruit est bien sûr réglable et désactivable

Compatible avec les cartes de la gamme GeForce RTX , ce petit plug-in encore en beta tire ainsi parti dupour se concentrer totalement sur la voix et annihiler le reste. D'une certaine façon il se rapproche d'autres technologies de simplification comme le RTX Broadcast Engine, permettant de se passer de fond vert lors de captation vidéo.Si le principe (non détaillé) du RTX Voice n'a à priori rien à voir avec le raytracing , NVIDIA réserve cette technologie à sa dernière génération de cartes graphiques . Ce critère coché, il suffira aux possesseurs de ces cartes de disposer de Windows 10 , ainsi que la version 410.18 (ou +) des drivers GeForce.Une fois installé et configuré, RTX Voice permet de prendre en charge à la fois le microphone et la sortie audio. Son but est simple : supprimer tout son qui n'est pas une voix humaine - bruit de clavier, souffle de ventilateur, sons provenant de l'extérieur, etc. Cette isolation marche également dans l'autre sens, en filtrant le ou les sons entrant.Une conférence vidéo avec plusieurs interlocuteurs permettra à RTX Voice d'isoler votre voix côté microphone, mais également d'isoler la voix des autres participants (même si c'est seulement pour vous) à travers votre casque ou vos enceintes, et tout cela sans tailler aveuglément les fréquences à la serpe.Les premiers retours semblent par ailleurs étonnamment bons, même si quelques bugs sont encore à déplorer avec certaines applications. En l'occurrence, la marque indique que le RTX Voice est compatible avec :À cela s'ajoute quelques logiciels de visioconférence , qui souffrent toutefois encore de quelques soucis concernant l'isolation de la sortie audio (casque et enceintes) :En somme, un très large choix d'application. Le plug-in se substituant en fait simplement aux entrées et sorties audio, sa mise en place est simplissime.Et vous, avez-vous déjà essayé cette technologie ? Nous serions curieux d'avoir vos retours !