Contre toute attente, Acer a créé un vélo électrique dopé à l'IA... et vous n'allez pas en croire vos yeux

Affichant un poids d'environ 10 kilos, le vélo Acer ebii s'offre un look à la fois sobre et minimaliste, et intègre une alarme antivol et plusieurs capteurs pour détecter notamment collisions et feux. Il est également doté de pneus sans air et fonctionne de concert avec une application dédiée (ebiiGO), laquelle permet de gérer le verrouillage, la vitesse et l'autonomie.