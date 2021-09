BMW dévoile i Vision AMBY, un vélo électrique au look sportif doté de 300 km d'autonomie

Avec le i Vision AMBY, il sera ainsi possible de disposer à la fois d’un vélo électrique et d’un cyclomoteur électrique. En théorie toutefois. En effet, un tel engin n’entre pour l’instant dans aucune catégorie de réglementation européenne ou nationale. En France, par exemple, un vélo à assistance électrique est limité à 25 km/h, ce qui correspond à l’usage prévu sur piste cyclable pour le i Vision de BMW. Au-delà de cette vitesse, on entre dans la catégorie des speedelec, ou des cyclomoteurs électriques. Il faut alors disposer d’un permis A, B ou AM (anciennement le BSR), mais aussi immatriculer et assurer le véhicule. Mais un tel véhicule sera dès lors interdit de piste cyclable, et ne pourra de toute manière pas circuler à plus de 45 km/h.