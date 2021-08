Après les trottinettes en libre service, Bird lance son premier vélo électrique à l'achat

Pour être complet, les dimensions de ce vélo sont de 183,5 cm x 68 cm x 103 cm, ses roues ont un diamètre de 72 cm et il permet de supporter un poids allant jusqu'à 120 kg. Vous pouvez par ailleurs le connecter à votre app' Bird si vous disposez d'un smartphone et ainsi obtenir les informations de votre parcours via Bluetooth ou encore allumer comme éteindre les phares LED avant et arrière. Enfin, notez qu'afin d'être en accord avec les règlementations européennes, la puissance du moteur est bridée au Royaume-Uni et dans l'Union Européenne à 250 W.