CES 2022 : OKAI présente SB20, un vélo électrique avec un cadre carbone doté de 70 km d'autonomie

La marque a doté son nouvel engin de composants haut de gamme. À ce titre, le SB20 comprend un cadre en fibre de carbone et une suspension intégrale. Cette suspension est, selon OKAI, « entièrement

compatible avec une large gamme de composants pour VTT professionnels ».

Ce caractère haut de gamme est une évolution par rapport à ce que l'enseigne proposait jusqu'à présent. Jiangto Lu, son fondateur, explique que la marque voulait présenter cette année « des produits spécifiquement conçus pour les professionnels nomades ».

Le SB20 utilise un moteur mid-drive de 750 W, avec une puissance maximale de 950 W. Pour Electrek, « un examen plus attentif révèle qu'il s'agit du moteur Bafang Ultra, qui est l'un des moteurs à entraînement intermédiaire les plus puissants disponibles sur le marché des vélos électriques ». C'est effectivement un nom que nous avons déjà croisé sur les vélos de Stark , où le Bafang Ultra Max délivre 1 000 W et un couple de 160 Nm. Toujours selon Electrek, le SB20 pourrait avoir été bridé par OKAI et fournirait en réalité 1 800 W sur certains modèles.

À l'inverse, ce même SB20 peut aussi se montrer plus modeste, la marque le déclinant dans des versions 250 et 500 W.