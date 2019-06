Stark dévoile le Drive Torque, un vélo électrique déverrouillable par empreinte digitale

Un concentré de technologies

Deux modèles pour satisfaire toutes les exigences

Source : Stark.

Si les vélos électriques connectés font souvent du pied aux aventuriers à la recherche d'un moyen « eco-friendly » pour faire le tour de la ville, le prix de ces derniers en refroidit plus d'un. Mais c'était avant quene nous fasse part de sa volonté de proposer de nouvelles options à un prix plus raisonnable, avec notamment son nouveauLe nouveau modèle de vélo électrique proposé par Stark allie des capacités impressionnantes à un prix relativement abordable, avec la possibilité non négligeable d'emporter votre Drive Torque partout avec vous. En effet, la marque suédoise avait déjà fait sensation dans le milieu en dévoilant l'année dernière un modèle de vélo électrique pliable, et c'est donc sans surprise que l'on retrouve la même fonctionnalité sur le Drive Torque, que l'on pourra désormais amener avec soi dans les différents moyens de transport.En se penchant sur le vélo en lui-même, force est de constater que Stark a fait honneur à son nom de super-héros en dotant le Drive Torque de quantité de gadgets technologiques :(qui pourra être partagé avec plusieurs personnes) et un pack de batteries 18 Ah équipé de ports USB à partir duquel il vous sera possible de charger votre smartphone... sans fil ! Des fonctionnalités qui ne sont pas sans rappeler les modèles futuristes récemment annoncés, notamment le vélo entièrement électrique de Ufeel La version standard du Drive Torque de Stark est équipée d'un moteur à mi-entraînement 250 W et d'un couple de 180 Nm, ainsi que d'un pédalage assisté pouvant monter jusqu'à 42 km/h. Mais pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, Stark met à leur disposition leet son moteur Bafang Ultra Max de 1000 W offrant un couple de 160 Nm. Côté pédalage assisté, il vous faudra monter jusqu'à 62 km/h pour atteindre sa limite.Les deux modèles proposés par la marque suédoise sont équipés d'un dérailleur Shimano à 9 vitesses, d'une suspension ajustable et de freins à disque pour une. Le Drive Torque a un prix de départ de 999 $ (environ 890 €), une somme raisonnable dans le monde des vélos électriques. Quant au, il n'est pas encore disponible : Stark prévoit de lancer une campagne de crowdfunding sur Indiegogo en août prochain pour lever des fonds. Rendez-vous sur leur site internet pour suivre les mises à jour.