Ufeel : un nouveau concept de vélo électrique sans batterie

Un stockage d'énergie semblable à la dynamo

Des éléments recyclables, un engin plus léger qu'un vélo électrique traditionnel

Finis les pépins mécaniques et les chaînes graisseuses (Ufeel)

Une commercialisation envisagée pour le début de l'année prochaine

Depuis plusieurs années, les concepteurs et start-up rivalisent d'ingéniosité pour produire ledu futur, destiné à la fois à protéger votre corps et à protéger la planète., une start-up française, semble être sur la bonne voie avec sonqui troque sa batterie pour d'ingénieux supercondensateurs.Sous l'impulsion de son PDG, Adrien Lelièvre, Ufeel propose le premier vélo entièrement électrique qui ne nécessite ni batterie ni recharge mais qui dispose d'un. L'idée de ce système de stockage repose sur un générateur d'énergie plutôt bien connu, la, souvent utilisé par ceux qui ne veulent pas utiliser de lampe torche à piles. Sauf qu'ici, il est bien plus agréable d'en profiter sur sa bicyclette que lampe en main.Le principe est simple : c'est l'utilisateur qui crée lui-même son énergie., restituée ensuite au freinage pour servir d'assistance et faire avancer le vélo, et ce peu importe le dénivelé et le profil de votre trajet, sur du plat, en descente ou en côte. Vous pouvez en outre, comme cela peut se faire sur les trottinettes électriques.Les supercondensateurs stockent l'énergie comme le ferait une batterie traditionnelle, sauf que leuret que, puisque faits d'aluminium, de carbone et de sel. Exit ainsi le lithium et autres métaux.Contrairement à un vélo traditionnel, la machine de la start-up Ufeel n'embarque donc ni système de traction mécanique ni chaîne, ce qui est pratique puisqu'il ne nécessite ainsi plus d'entretien et réduit les risques de casse à néant. Tout comme l'absence de batterie, cela se ressent sur le poids du vélo, quiLe vélo développé par Ufeel fait presque office d'objet connecté, puisqu'il dispose d'unequi permet de recharger votre smartphone ou d'autres appareils USB compatibles à mesure que vous pédalez. Il est également possible de, à l'aide de son mobile, dans le cas où quelqu'un souhaiterait s'en emparer.Ufeel attend désormais d'entamer la phase d'industrialisation, sans doute pour les prochains mois, et pourrait envisager une commercialisation pour le. Son prix pourrait être compris entre 1 500 et 2 000 euros.