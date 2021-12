Motos électriques : quels sont les modèles les plus attendus en 2022 ?

A défaut de vrai nouveau modèle, Zero Motorcycles propose des améliorations notables à commencer par une nouvelle génération de batteries. Déclinées dans deux capacité de 14,4 et 15,6 kWh, elles équiperont les versions 2022 des SR, SR/S et SR/F (cette dernière ne disposera que de la batterie de plus grosse capacité). A noter que ces batteries pourront aussi voir leur capacité augmenter jusqu’à 17,3 kWh en option. Comme si cela ne suffisait pas, Zero Motorcycles veut s’imposer comme le constructeur qui propose la meilleure autonomie en proposant en sus un Power tank optionnel, pour profiter de pratiquement 21 kWh. Ainsi équipées, les motos de la marque pourront parcourir jusqu’à 365 km en ville, et 182 km sur autoroute en roulant à 113 km/h.