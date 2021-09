Zero dévoile les mises à jour 2022 de ses motos électriques

Les Zero S et Zero DS génération 2022, qui débuteront à 11 195 $, seront équipées d’une batterie d’une capacité maximale de 7,2 kWh (6,3 kWh réelle) ainsi que d’un moteur Z-Force 75-5 d’une puissance maximale de 34 kW avec un couple de 106 Nm, qui devrait leur permettre d’atteindre 158 km/h en vitesse de pointe. Concernant l’autonomie, il faut, d’après le constructeur, compter 143 km en ville et 109 km en usage mixte pour la Zero S. Ces chiffres sont à revoir à la baisse d’environ 8% pour la Zero DS malgré le fait qu’elle soit équipée de la même batterie, à cause de son profil tout-terrain.